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ملك البحرين يبحث مع الرئيس الفلسطيني القضايا الإقليمية والعلاقات الثنائية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، هاتفيا، مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس وجهات النظر المشتركة حول القضايا الإقليمية والعلاقات القائمة بين البلدين الشقيقين .


وذكرت وكالة أنباء البحرين بنا، الجمعة أن الزعيمين بحثا خلال إتصال هاتفي جري بينهما الجهود المبذولة على مختلف الأصعدة للتصدي لانتشار جائحة حول العالم وسبل التخفيف من آثاره على البشرية.

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