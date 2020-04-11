شكرا لقرائتكم خبر عن ملك البحرين يبحث مع الرئيس الفلسطيني القضايا الإقليمية والعلاقات الثنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، هاتفيا، مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس وجهات النظر المشتركة حول القضايا الإقليمية والعلاقات القائمة بين البلدين الشقيقين .



وذكرت وكالة أنباء البحرين بنا، الجمعة أن الزعيمين بحثا خلال إتصال هاتفي جري بينهما الجهود المبذولة على مختلف الأصعدة للتصدي لانتشار جائحة فيروس كورونا المستجد حول العالم وسبل التخفيف من آثاره على البشرية.