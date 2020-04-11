شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق النقد يتوقع انكماش اقتصاد تونس 4.3% هذا العام بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال صندوق النقد الدولي الجمعة إن من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد التونسي بنسبة‭‭‭ ‬‬‬4.3% في عام 2020 تحت تأثير أزمة فيروس كورونا في أسوأ ركود منذ 1956. وفي وقت سابق الجمعة أعلن الصندوق الموافقة على صرف قرض بقيمة 745 مليون دولار لمساعدة تونس على مواجهة اثار الازمة. Advertisements

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