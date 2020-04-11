محمد بن زايد وآبي أحمد يبحثان جهود احتواء «كورونا»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والدكتور آبي أحمد، رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية الصديقة، أمس الجمعة، خلال اتصال هاتفي.. علاقات التعاون بين البلدين، وإمكانات تنميتها في مختلف المجالات التي تخدم مصالحهما المشتركة.. إضافة إلى تطورات انتشار فيروس «كورونا»، وتداعياته على المستويات كافة.

كما تناول سموه والدكتور آبي أحمد الإجراءات التي تتخذها دولة الإمارات وجمهورية إثيوبيا، وآليات تعاملهما مع تحدي انتشار الفيروس، وسبل تعزيز التعاون والتنسيق بينهما في هذا الشأن.. إضافة إلى الجهود الإقليمية والدولية المبذولة

للسيطرة على الوباء، والحد من تداعياته وآثاره على الصعيدين الإنساني والاقتصادي.

من ناحية اخرى عبر مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا جير بيدرسون، عن تقدير الأمم المتحدة للدعم الذي قدمه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لسوريا في مكافحة فيروس «كورونا».

وكتب الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية على «تويتر»: «ناقشت مع جير بيدرسون، مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ضرورة وقف إطلاق النار في سوريا، ومساعدتها في هذه الأزمة الصحية العالمية».

وأضاف: «أسعدني تقدير الأمم المتحدة للدعم الذي قدمه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد لسوريا في مكافحة أزمة «كورونا»، مؤكداً دعمنا للمنظمة في مهامها الحيوية».

وأشار قرقاش، إلى أنه ناقش مع جير بيدرسون، ضرورة وقف إطلاق النار في سوريا، ومساعدتها في هذه الأزمة الصحية العالمية، بسبب تفشي فيروس «كورونا» المستجد. (وام)