ميليشيات «الوفاق» تنسحب من الشريط الحدودي مع تونس



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن المجلس العسكري لمدينة نالوت التابع لقوات حكومة الوفاق في العاصمة الليبية طرابلس عن سحب جميع كتائبه ومسلحيه من كافة النقاط الحدودية والتمركزات الأمنية الواقعة على الشريط الحدودي بين تونس وليبيا، احتجاجاً على غياب الدعم من حكومة السراج، فيما أعربت إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي، عن استنكارها الشديد لاستمرار الطيران التركي المسيّر في قصف شحنات الأدوية والمواد الغذائية المتجهة للمناطق والمدن الليبية.

وقال المجلس، في بيان له نشره أمس الجمعة: «إنه في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد وانتشار وباء كورونا، وعدم تلقي الدعم اللازم من الجهات المسؤولة في الدولة، على الرغم من المراسلات المتكررة لرئاسة الأركان ووزارة الدفاع والداخلية ومصلحة الجمارك، قررنا الانسحاب والعودة إلى المدينة».

وجاء هذا القرار بعد أسبوعين على سيطرة الجيش الليبي على مناطق قريبة من الحدود التونسية على غرار مدن زليتن وجميل ورقدالين غربي ليبيا، بعد معارك طاحنة مع قوات الوفاق. وربما تترك الخطوة التي أقدم عليها المجلس العسكري بنالوت، فرصة للجيش الليبي للاستفادة من الفراغ الذي سيخلفه انسحاب هذه الميليشيات من مواقعها للتقدم والسيطرة على الشريط الحدودي بين ليبيا وتونس.

ويعتبر المجلس العسكري بنالوت الذي يضم في صفوفه 7 كتائب من أقوى الميليشيات الداعمة لحكومة الوفاق، والمناهضة لقوات الجيش الليبي، حيث يسيطر المجلس المذكور على كافة النقاط الحدودية مع تونس بطول 450 كيلومتراً.

ومنذ تراجع العائدات المالية الناتج عن إيقاف قبائل الشرق الليبي ضخّ وتصدير النفط، تواجه حكومة الوفاق ضغوطاً متزايدة واتهامات من الميليشيات المسلحة بالتقصير في تقديم الدعم لجبهات القتال.

من جهة أخرى، أعربت إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي، عن استنكارها الشديد لاستمرار الطيران التركي المسيّر في قصف شحنات الأدوية والمواد الغذائية المتجهة للمناطق والمدن الليبية.

وقالت إدارة التوجيه المعنوي، في بيان لها أمس: إن الطيران التركي المسيّر يواصل عدوانه على ليبيا، حيث استهدف سيارات الأدوية والمواد الغذائية المتجهة للمناطق والمدن التي توليها وزارة الصحة اهتماماً كبيراً لمكافحة وباء كورونا.

وأضافت الإدارة أن الطائرات التركية تستهدف المدنيين والأحياء المكتظة بالسكان، والمزارع في ترهونة، مشيرة إلى أن الجيش الليبي يكثف دعمه للقطاع الطبي، حيث تقوم اللجنة العليا لمكافحة الجائحة بتجهيز مستشفيات عزل، وتزويد المدينة بمساعدات ومواد طبية.

وتابع البيان، أن الميليشيات المدعومة من تركيا تواصل خرق الهدنة، وصرف أموال الليبيين على الأسلحة وجلب المرتزقة، من دون اكتراث بصحة الليبيين في ظل الأزمة الإنسانية الحالية.

(وكالات)