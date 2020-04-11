شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع ملحوظ في حالات التعافي من «كورونا» عربياً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بيروت -بغداد -القاهرة -عدن:

”الخليج 365”، وكالات

سجلت دول عدة في المنطقة مثل: السعودية، الكويت، البحرين، قطر، والعراق، أمس الجمعة، ارتفاعاً ملحوظاً في معدلات التعافي من فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، في وقت تواصل فيه جاهدة مساعيها وإجراءاتها الاحترازية لكبح انتشار الوباء، حيث أعلنت السلطات السعودية فرض حظر شامل على ستة أحياء في المدينة المنورة، في حين سجلت اليمن، أمس، أول إصابة بالفيروس في محافظة حضرموت، كما أعلنت الاشتباه في 120 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، أمس، تسجيل 364 حالة إصابة جديدة بكورونا، ليبلغ مجمل الإصابات 3651 حالة، و19 حالة تعاف جديدة، ليبلغ إجمالي المتعافين 685، فيما سجلت 3 وفيات جديدة، لتصل حصيلة الوفيات إلى 47 شخصاً.

وفي سياق متصل، ذكر مصدر مسؤول في الداخلية السعودية، أنه سيتم منع التجول والتنقل الكلي، وعدم الخروج من المنازل في ستة من أحياء المدينة المنورة، ابتداءً من أمس ، والأحياء هي: الشريبات، بني ظفر، قربان، الجمعة، جزء من الإسكان، بني خدرة.

وصول 250 سعودياً من إندونيسيا

كما أعلنت السلطات السعودية، أمس، عن وصول 250 سعودياً في أولى الرحلات المخصصة لعودة المواطنين الراغبين في العودة إلى المملكة من إندونيسيا.

شفاء 44 حالة بالكويت والبحرين وقطر

وفي الكويت، أعلن وزير الصحة الشيخ باسل الصباح، أمس ، شفاء 12 حالة من كورونا ليرتفع بذلك عدد حالات التعافي إلى 123 حالة.وكانت الكويت أعلنت، أمس، تسجيل 83 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع العدد إلى 993.

وأعلنت البحرين، أمس، تسجيل سادس حالة وفاة لمواطن بحريني ب«كورونا». وسجلت المملكة أمس 26 حالة جديدة بالفيروس، ليصبح إجمالي الحالات 377، فيما تماثلت 11 حالة للتعافي، ليبلغ عدد الحالات المتعافية 530.

كما أعلنت قطر، أمس ، تسجيل 136 إصابة جديدة ب«كورونا»، ليرتفع عدد الإصابات إلى 2512 حالة، فيما تعافى 21 مصاباً، ما يرفع عدد المتعافين إلى 227 حالة.

حظر تجوال كلي في حضرموت

وأعلن اليمن، أمس ، تسجيل أول حالة إصابة بكورونا، في مدينة الشحر بمحافظة حضرموت.

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وأعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة الفيروس تسجيل 120 حالة اشتباه .

ووجه محافظ حضرموت تعميماً بفرض حظر تجوال كامل في أربع مديريات شرقي المحافظة لمدة 24 ساعة، اعتباراً من صباح أمس، وفرض حظر تجوال جزئي بشكل دائم في جميع المديريات.

أما في لبنان، فقد أعلن، أمس، ارتفاع عدد الإصابات بكورونا إلى 609 حالات،بعد تسجيل 27 اصابة جديدة ، فيما زاد إجمالي الوفيات إلى 20 حالة،بعد تسجيل حالة وفاة واحدة ،فيما بلغت حالات الشفاء 67 حالة .

وفاة ثانية بالفيروس في الأراضي الفلسطينية

وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي كيلة، أمس ، إن أحد المصابين بكورونا توفي في مستشفى «هوجو تشافير» في محافظة، رام الله بالضفة الغربية.

فيما ارتفع العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس إلى 266 حالة في الاراضي الفلسطينية، بعد تسجيل ثلاث إصابات جديدة .

وأعلنت الحكومة السورية تسجل 19 إصابة جديدة «بكورونا».

كما أعلن العراق، أمس تسجيل حالة وفاة واحدة، و47 إصابة جديدة «بكورونا» ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1297 إصابة، مع تسجيل تصاعد ملحوظ في عدد حالات التعافي، حيث تماثل للشفاء 54.

إصابة 24 كادراً طبياً في مصر بالفيروس

وقررت المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة في مصر، إغلاق مستشفى الزيتون التخصصي، في القاهرة، لمدة 14 يوماً، بعد ظهور 24 حالة إصابة بكورونا بين الطاقم الطبي للمستشفى.

وفي تونس، أعلن وزير الداخلية هشام المشيشي، أمس، عن سحب 60 ألف رخصة قيادة لمخالفتها الحجر الصحي.

وأعلنت تونس، أمس، تسجيل 15 إصابة جديدة ليصبح إجمالي الإصابات 643 حالة.

وزادت حالات الوفاة «بكورونا» في المغرب، أمس، إلى 105 حالات، بتسجيل 8 وفيات، بينما بلغ عدد الإصابات 1431 حالة، بعد تسجيل 57 إصابة جديدة، في حين ارتفعت نسبة الشفاء إلى 114 حالة.

واعتقلت الشرطة المغربية 22542 شخصاً لانتهاكهم الحجر الصحي .