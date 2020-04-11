جريفيث يكشف مبادرة من 3 محاور للسلام في اليمن

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عدن: ”الخليج 365”

اعتبر المبعوث الأممي لليمن مارتن جريفيث، أمس الجمعة، أن تأكيد ظهور أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في اليمن يجعل وقف القتال على الفور أكثر حتمية، معلناً أنه أبلغ الأطراف اليمنية بتعديلات مقترحة على الاتفاقات التي تقضي بحل الأزمة سياسياً ضمن مبادرة شاملة لإنهاء الحرب، فيما قالت وزارة الدفاع اليمنية إن ميليشيا الحوثي، خرقت وقف إطلاق النار في مختلف الجبهات، منذ الساعات الأولى لسريانه.

وقال جريفيث في سلسلة تغريدات على تويتر أمس: «أرسلت إلى الأطراف مقترحات الأمم المتحدة المحدثة لاتفاقات حول: 1. وقف إطلاق نار يشمل عموم اليمن 2. عدة إجراءات اقتصادية وإنسانية لتخفيف معاناة اليمنيين وبناء الثقة بين الأطراف ودعم قدرة اليمن على التصدي لتفشي فيروس كورونا، 3. الاستئناف العاجل للعملية السياسية».

وأضاف: «أحث الأطراف على قبول الاتفاقات المقترحة بدون تأخير وعلى البدء في العمل معًا من خلال عملية سياسية رسمية لإنهاء الحرب بشكل شامل. المجتمع الدولي مستعد لتقديم الدعم والضمانات لتلك العملية».

وتابع: «لقد أصبح وقف القتال بشكل عاجل أمراً مصيرياً وحاسم الأهمية بعد ظهور أول حالة كوفيد 19 مؤكدة في اليمن اليوم. أشكر جميع اليمنيين ممن طالبوا بالسلام علنًا في الأسابيع الأخيرة وأتمنى أن يستجيب الأطراف لتلك المطالب، وأن يظهروا الروح القيادية التي يحتاج اليها اليمن في تلك المرحلة الحرجة».

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في غضون ذلك، ذكر موقع «سبتمبر نت» الإخباري، الناطق الرسمي لوزارة الدفاع اليمنية، أن ميليشيا الحوثي قامت بمهاجمة مواقع الجيش في منطقة صلب بعد ساعات من سريان الهدنة، المعلنة أمس الأول الخميس، مشيراً الى أن قوات الجيش الوطني صدت وأفشلت تلك المحاولة البائسة.

كما قامت ميليشيا الحوثي بقصف مدفعي على مواقع للجيش في منطقة نجد العتق، وتم الرد على تلك الاعتداءات.

في السياق استهدفت ميليشيا الحوثي مواقع الجيش في جبال هيلان غربي محافظة مأرب بالمدفعية والصواريخ الموجهة، في الوقت الذي تستمر فيه في استهداف مواقع قوات الجيش بالمدفعية والأعيرة النارية في منطقة المشجح.

وقال «سبتمبر نت» إن ميليشيا الحوثي أرسلت ثلاث طائرات مسيّرة في جبهة صرواح، وقد نجحت قوات الجيش في تدميرها.

إلى ذلك استهدفت ميليشيا الحوثي المتمردة، مواقع قوات الجيش في مديرية ناطع بمحافظة البيضاء بالمدفعية والهاون.

وفي محافظة الجوف واصلت ميليشيا الحوثي خروقاتها لوقف إطلاق النار في مختلف جبهات المحافظة، واستهدفت مواقع الجيش الوطني.