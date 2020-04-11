شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع الإصابات بنيويورك.. وترامب: بدأنا النزول من قمة «الوباء» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن بلاده وصلت إلى «الذروة» في تفشي وباء «كورونا» وتوقع أن تبدأ حالات الإصابة والوفيات في التراجع. وقال: «بلغنا أرقاماً فظيعة في الوفيات، لكن وصلنا إلى أدنى مستويات التوقعات الآن».

وقال إن شركة فايز وجدت علاجاً واعداً «ربما يمنع الفيروس من التكاثر ونأمل أن نبدأ الاختبارات السريرية قريباً»، مشيراً إلى أن هناك آمالاً كبيرة بأن يؤدي إلى نتائج فعالة.

وأشاد ترامب بالأمريكيين الذين «يتحركون إلى الأمام بإصرار موحد لهزيمة الفيروس.. ويكتبون أكثر الفصول في التاريخ نبلاً».

سجلت الولايات المتحدة أمس الأول الخميس، وفاة 1783 شخصاً خلال 24 ساعة، في تراجع عن الحصيلة المسجلة في اليوم السابق والتي بلغت 1973 إصابة، كما تراجعت معدلات الوفيات ب190 حالة من اليوم السابق. ولا تزال نيويورك بؤرة الوباء في هذا البلد؛ إذ سجلت الولاية حتى اليوم أكثر من 7 آلاف حالة وفاة، بينها 799 وفاة في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، وهو عدد قياسي بالنسبة إلى هذه الولاية التي مع ذلك طمأن حاكمها أندرو كومو بأن عدد المصابين الذين استدعت حالتهم دخول المستشفى انخفض إلى مستوى غير مسبوق وهو أمر رأى فيه بصيص أمل.

وقال آنتوني فوتشي، كبير خبراء مكافحة الأمراض المعدية في الولايات المتحدة إن من السابق لأوانه تخفيف القيود المفروضة على الأمريكيين على الرغم من ظهور مؤشرات إيجابية في المناطق الأكثر تضرراً من تفشي فيروس كورونا مثل نيويورك.

وأحصت إسبانيا أمس الجمعة 605 وفيات في 24 ساعة، وهي أدنى حصيلة تسجل في البلاد منذ 24 مارس. والحصيلة اليومية للوفيات تتراجع لليوم الثاني على التوالي في البلاد بعد يومين على تسجيلها ارتفاعاً.

وعلى الرغم من أن الوباء بلغ ذروته بحسب السلطات الصحية، فإن الحكومة الإسبانية حذرت المواطنين من مخاطر التراخي في إجراءات العزل.

Advertisements

من جانبها، أعلنت وزارة الجيوش الفرنسية إصابة 50 من أفراد طاقم حاملة الطائرات شارل ديغول، موضحة أن ثلاثة بحارة جرى إجلاؤهم «كتدبير وقائي». وقالت الوزارة إن «نتائج 66 فحصاً أثبتت وجود 50 إصابة على متن شارل ديغول»، وذلك فيما سجلت فرنسا 987 حالة وفاة خلال 24 ساعة.

وأوضحت الوزارة «لم يلحظ أي تفاقم حاليا للحالة الصحية للبحارة المتواجدين» على متنها. ولم يعرف بعد كيفية انتقال العدوى إلى حاملة الطائرات، خصوصاً أنها لم تكن على تواصل مع أي طرف خارجي منذ 15 مارس.

وسجلت ألمانيا ارتفاعاً في عدد حالات الشفاء من فيروس كورونا المستجد لتصل إلى 53913 حالة شفاء بزيادة قدرها 3987 حالة مقارنة بيوم الخميس، حسب بيانات معهد روبرت كوخ الألماني للأبحاث والتحاليل.

و أشار المعهد إلى ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد إلى 113525 حالة إصابة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح الجمعة، فيما ارتفع عدد حالات الوفاة جراء الفيروس إلى 2373 حالة وفاة بزيادة قدرها 266 حالة في غضون 24 ساعة أيضاً.

وفي بريطانيا، بات رئيس الوزراء بوريس جونسون في طريقه للشفاء مع نقله إلى جناح آخر في المستشفى بعد ثلاثة أيام أمضاها في وحدة العناية المركزة، وقال المتحدث باسم مكتبه في 10 دوانينغ ستريت «إن معنوياته مرتفعة جداً».

وجاء تحسن حالة جونسون في وقت تواصل الحكومة فرض إجراءات عزل على مستوى البلاد سعياً للحد من انتشار الفيروس القاتل.

وسجلت روسيا ارتفاعاً حاداً في عدد حالات الاستشفاء، وحذرت من أن قدرات أجهزة الصحة في موسكو تبلغ «حدودها القصوى». وشهد عدد الإصابات اليومية الجمعة ارتفاعاً قياسياً في روسيا؛ إذ سجلت 1786 إصابة مؤكدة من بين حصيلة إجمالية بلغت 11917 إصابة و94 وفاة أغلبها في موسكو (7822 إصابة). واعتبر رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين، أن روسيا تواجه تحدياً جدياً. (وكالات)