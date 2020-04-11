إصابة فلسطينيين خلال قمع مسيرة ضد الاحتلال بقلقيلية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصيب عشرة فلسطينيين، أمس الجمعة، بالاختناق جراء استنشاقهم الغاز السام الذي أطلقه جنود الاحتلال خلال قمعهم لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان، والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ أكثر من 16 عاماً، فيما استمر تعليق دخول المصلين إلى المسجد الأقصى المبارك، للحد من انتشار فيروس كورونا، وأقيمت صلاة وخطبة الجمعة من دون جماعة واقتصر الحضور على موظفي دائرة الأوقاف الإسلامية، للجمعة الثالثة على التوالي.

وذكر الناطق الإعلامي في إقليم قلقيلية ومنسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي أن عشرات من جنود الاحتلال اقتحموا البلدة وأطلقوا عشرات قنابل الغاز والرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، ما أدى إلى إصابة عشرة مواطنين بالاختناق عولجوا ميدانياً من قبل طاقم الهلال الأحمر.

وأكد شتيوي أن جيش الاحتلال بدأ بموجة تصعيد غير مسبوقة باستخدامه الرصاص الحي خلال قمعه للمسيرة، علاوة على استهداف منازل المواطنين وممتلكاتهم بالتخريب خلال اقتحامه لها. وأوضح شتيوي أن عشرات من جنود الاحتلال اقتحموا البلدة ليلاً وتجولوا في شوارعها بهدف التخطيط لنصب كمائن في أماكن ومنازل مهجورة، إلا أنه لم تسجل حالات اعتقالات بفعل هذه الكمائن.

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من جهة أخرى، خلت المسجد الأقصى وساحاته من المصلين، باستثناء موظفي الأوقاف الذين حرصوا على الوصول والصلاة في الأقصى مع اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الوقائية من الفيروس.

وحال المسجد الأقصى المبارك، لم يختلف عن حال كنيسة القيامة وطريق الآلام في البلدة القديمة، والتي تكون سنوياً في مثل هذا الوقت تكتظ بالمصلين والحجاج والسياح لأداء الطقوس والصلوات المختلفة في «الجمعة العظيمة»، واقتصرت الصلوات داخل الكنيسة المغلقة أبوابها على الرهبان ورجال الدين.

وشدد خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ محمد علي في خطبته على ضرورة التزام المنازل في هذه المرحلة بناء على توصيات العلماء والهيئات المراجع الشرعية، والتوقف عن صلاة الجمعة في المساجد حفاظاً على نفوسنا ونفوس غيرنا. (وكالات)