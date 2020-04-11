التعليم عن بعد.. تغيير أنماط الحياة في البيت

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهدت الأيام الأولى من العطلة المدرسية الطارئة التي فرضتها تدابير مكافحة فيروس كورونا ، تغييراً في ملامح حياة الأبناء داخل البيوت، وحدث اضطراب في مواعيد النوم، والاستيقاظ، وتناول الوجبات اليومية، وطغت على معظمهم - باختلاف مراحلهم العمرية - حالة من الكسل المختلط بالملل.مع نظام التعليم عن بعد تغيرت الأحوال كثيراً داخل المنازل، إذ انتظم الأبناء في متابعة الحصص الدراسية في مواعيد ثابتة، وأصبح عليهم أداء الفروض اليومية، الأمر الذي جعله طوق نجاة أعاد حياة العديد من العائلات إلى مسارها الطبيعي إلى حد بعيد، وكان وراء انضباط الأبناء من جديد.في السطور التالية نتعرف إلى تجارب بعض العائلات مع التعليم عن بعد، وتأثيره في نمط الحياة والعلاقات داخل البيت.تحدثنا أماني إبراهيم، ربة منزل، عن تجربة أبنائها الثلاثة مع التعليم عن بعد، قائلة: أعتقد أنه جاء مثل نجدة، أو وسيلة إنقاذ لكل الأسرة من الفوضى التي فرضتها على المنزل حالة الفراغ التي عاناها الأبناء خلال العطلة الطارئة، والتي تسببت بحالة من الشجار الدائم بين الأبناء، والكسل، والملل، خاصة أنهم لم يجدوا ما يفرغ طاقاتهم فيما يفيد. ولكن مع بداية التعليم عن بعد تغيرت الحياة للأفضل، فأصبحنا نستيقظ جميعاً مبكراً، ونتشارك وجبة الفطور، ثم يتحضر الأبناء باختلاف مراحلهم الدراسية لتسجيل الحضور في حصصهم الدراسية عبر الحاسوب، وحضورها، والتفاعل مع المعلمات والمعلمين، والزملاء في الصف.وأضافت: تغيرت تفاصيل حياتي اليومية كأم، إذ أصبحت أشارك أبنائي يومهم الدراسي بالكامل، وأستفيد من أسلوب المعلمات في التدريس خاصة لابني الصغير (الصف الثالث الابتدائي)، وتعلمت منهن الكثير في طريقة توصيل المعلومة الأمر الذي يسهل مهمتي في مساعدته على أداء الفروض المدرسية. لذلك أشعر بأن التجربة أفادتني شخصياً، وساعدتني على تعلم الأساليب التربوية لتعليم الأطفال، ونقلت أجواء المدرسة وجديتها إلى البيت من دون عناء، مع توفير وقت الذهاب، والعودة، وإجهاد الزحام في ساعات الصباح المبكرة، وحمايتهم من الفيروس.

أثر إيجابي

أما سحر الشريف، موظفة، فتتحدث عن تجربتها قائلة: تبدأ مواعيد الدراسة لابنتي التلميذة في الصف الرابع الابتدائي من الرابعة عصراً إلى السابعة مساء، وهذا توقيت مناسب تماماً بالنسبة إلي، ولظروف عملي الذي أمارسه أيضاً من المنزل من الثامنة صباحاً، إلى الثالثة عصراً، ولهذا أجد وقتاً لتناول الغداء مع أسرتي، قبل أن أبدأ بمتابعة الدروس مع ابنتي، والمدهش أن أكثر من يستفيد من أجواء التعليم عن بعد هو أصغر أبنائي (4 سنوات) الذي لم يلتحق بالمدرسة بعد، والذي يحرص على تقليد أخته، فيحضر ورقة وقلماً ويجلس بجوارها وينصت باهتمام، ويردد بعض الكلمات بعد الدرس. كما يفاجئنا أثناء أداء ابنتي لواجباتها المدرسية بأنه يجيب عن بعض الأسئلة التي حفظ إجاباتها من المعلمة أثناء الدراسة، وأشعر بأنه يكتسب كل يوم معلومة جديدة، ويعيش أجواء المدرسة قبل أن يلتحق بها في العام المقبل، وأصبح متحمساً للغاية للذهاب للمدرسة، وبالفعل نجحت التجربة في ترك أثر إيجابي فينا جميعاً.

دورة تدريبية

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يبدو أن الاستفادة من التعليم عن بعد لم تتوقف عند الأطفال فقط، إذ أكدت زينة علي، ربة بيت، (أم لطفل واحد بالمرحلة الابتدائية)، أنها تعتبر دروس ابنها مفيدة بشكل كبير بالنسبة إليها شخصياً، فهي بمثابة دورة تدريبية تستفاد منها، وقالت: استماعي لشرح المعلمين إلى جانب ابني أفادني في تعلم كيفية نطق الكلمات بالإنجليزية، وأنعشت مفرداتي اللغوية لدرجة كبيرة، لأن معظم المناهج يتم شرحها بالإنجليزية، كما أصبحت أكثر قدرة على مساعدة ابني في دروسه من ذي قبل، بعد أن تطورت قدراتي اللغوية بشكل كبير في هذه الفترة البسيطة.

ويتفق إبراهيم صلاح الدين، مهندس، مع الرأي السابق، وأضاف: في البداية حرصت على أن أكون موجوداً بجوار أبنائي في الأيام الأولى من بدء التعليم عن بعد، حتى أساعدهم في ضبط الأجهزة الإلكترونية الخاصة، ولكنني بعد ذلك أصبحت مستمتعاً بمشاركة أبنائي أجواء المدرسة في البيت، وأحفزهم على التفاعل مع المعلمين، ورصدت تأثير ذلك في الأبناء، ووجدت أن تواجدي إلى جوارهم أثناء الدروس يشجعهم أكثر على التفاعل مع المعلمين. وقال: على الصعيد الشخصي أفادتني التجربة كثيراً في استرجاع، وإنعاش معلوماتي الأساسية في المواد العلمية، خاصة أن دراستي للهندسة أبعدتني بعض الشيء عنها، ولاحظت أن المناهج حالياً أصبحت أكثر تطوراً عما كنا ندرسه قبل 30 سنة، وأصبح فيها معلومات أكثر تطوراً، وغزارة. وأعتقد أن علاقتي بأبنائي تكرست أكثر في الأيام الماضية، وأصبح بيننا اهتمامات مشتركة ومعلومات، ومواقف تحدث أثناء الدرس.

جرعة مكثفة

أما سوسن كردي، (أم لثلاثة أطفال)، فتوضح: أعترف بأنني في البداية لم أكن أفهم كيف سيتم الأمر، وشعرت بالقلق الشديد من قدرة أولادي على متابعة العملية التعليمية عن بعد، والتأقلم مع هذا النظام، ولكنني شيئاً فشيئاً أصبحت سعيدة جداً بالتجربة، فلأول مرة أجد زوجي يشارك أولادي في العملية التعليمية، وبعد أن كان بالكاد يعرف في أي صف يدرس كل منهم، أصبح على دراية كاملة بتفاصيل ما يدرسونه، ومستوى كل منهم في كل مادة، ولأول مرة أصبحنا نقضي كل هذه الأوقات سوياً، بعد أن أعاد التعليم والعمل عن بعد تنظيم مواعيدنا اليومية في الإفطار، والغداء، والعشاء. ولم أعد أشعر بالمعاناة الصباحية في إيقاظ الأبناء مبكراً للحاق بحافلة المدرسة، ولم يعد الأبناء يعانون الوقت المهدر ذهاباً، وإياباً، أو من المشاكل الجانبية الأخري، مثل التنمر، أو الإجهاد البدني، وأصبح كل ما يجنونه من العملية التعليمية هو الجرعة المكثفة من الاستفادة العلمية في أجواء تضمن الحفاظ على سلامة الجميع.