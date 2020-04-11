موسكو: محاولات نقل إرهابيين من سوريا والعراق إلى روسيا لم تتوقف



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، أمس الجمعة، أن المنظمات الإرهابية لم تتوقف عن محاولات نقل إرهابيين مدربين وذوي خبرة قتالية عالية من سوريا والعراق إلى روسيا، وفق ما ذكرموقع «روسيا اليوم».

وقال إن «خطر الإرهاب، لسوء الحظ، لا يزال قائماً»، وهو ناجم عن نشاط المنظمات الإرهابية الدولية وعمل «الخلايا النائمة» التآمرية في روسيا التي تجمع الأموال لأنشطتها. ولفت إلى استخدام الإرهابيين الفعال للإنترنت في عمليات التجنيد وكذلك في أنشطتهم المختلفة. وقال أمين مجلس الأمن الروسي: «في العام الماضي فقط، تم قطع دابر نشر مواد دعائية ذات طبيعة إرهابية على 135 ألف صفحة إنترنت. وهذا يزيد مرتين تقريباً عما كان عليه في عام 2018». وأشار باتروشيف إلى بيانات مكتب المدعي العام التي ذكرت أن البلاد شهدت العام الماضي زيادة في عدد الجرائم المتعلقة بالتجنيد والتمويل والدعاية للإرهاب، لافتاً إلى أن «أكبر زيادة في هذه الجريمة سجلت في منطقة الأورال الاتحادية». وقال أمين مجلس الأمن: «بفضل العمل المضني الذي قامت به الاستخبارات ووكالات تطبيق القانون على أراضي هذه المنطقة، تم إحباط 5 أعمال إرهابية في عام 2019، وتم إيقاف أنشطة 6 خلايا إرهابية، واعتقال أكثر من 50 شخصاً على صلة بالإرهاب، كما تم تحديد 5 مجموعات سلفية». وكشف أنه تم في الأسبوع الماضي، إحباط هجوم إرهابي أعده أعضاء في المنظمة الإرهابية الدولية في منطقة سورغوت في مقاطعة خانتي مانسيسك المستقلة.