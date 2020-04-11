شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد: الصحة تقود السياسة والاقتصاد والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أن السياسة والاقتصاد يتقزمان أمام فيروس «كورونا» المستجد الذي جعل دهاة العالم في حيرة وخوف وتيه، مشدداً سموه على أن الصحة أكثر أهمية من السياسة والاقتصاد.

وقال سموه على «تويتر»: «بقي العالم لسنوات يتجادل.. من يقود الآخر هل تقود السياسة الاقتصاد؟ أم الاقتصاد يقود السياسة؟ من العربة ومن الحصان؟ واكتشفنا في زمن الكورونا أن الحصان وعربته تحملهما الصحة وتقودهما مرغمين حيث تريد.. وأن السياسة والاقتصاد يتقزمان أمام فيروس يجعل دهاة العالم في حيرة وخوف وتيه..!».

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