شكرا لقرائتكم خبر عن سنودن: استخدام نتنياهو لمخزون «الشــابـاك» يذكــر بسجـلات النازيين والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انتقد العميل السابق في وكالة الأمن القومي الأمريكي (NSA)، إدوارد سنودن، الذي كشف منظومة تعقب الإدارة الأمريكية لمواطنيها، بشدة «الإسرائيليين» لأنهم لم يحتجوا بتاتاً على قرار رئيس الحكومة «الإسرائيلية»، بنيامين نتنياهو، قبل ثلاثة أسابيع، باستخدام مخزون معلومات بحوزة جهاز الأمن العام (الشاباك)، الذي يطلق عليه اسم «الأداة»، لتعقب «الإسرائيليين»، بادّعاء رصد مصابين بفيروس كورونا.
وقال سنودن، في مقابلة مع صحيفة «يديعوت أحرونوت» نُشرت، أمس، إنه «يصعب عليّ حقاً أن أفهم كيف لم يُثر لديكم هذا الأمر عاصفة كبيرة. وفاجأني أن الجمهور «الإسرائيلي» لا يدرك مدى خطورة مخزون معلومات كهذا بأيدي الشاباك. ورغم أن «إسرائيل» في حرب دائمة، لكن يجب أن نتذكر أن قسماً كبيراً من السكان عندكم موجود هناك نتيجة كارثة، وفظائع متعمدة حدثت من خلال استغلال سيئ لمنظومة السجلات التي وضعها النازيون في ألمانيا. وأقول للإسرائيليين: ضعوا مشاعركم تجاه نتنياهو أو تجاه خصومه في المعارضة جانباً، فهم أقل أهمية».
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