كيم يشهد تدريباً عسكرياً قبل اجتماع للبرلمان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أشرف الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، أمس الجمعة، على تدريب عسكري، بهدف تعزيز القدرات الدفاعية للبلاد، وذلك قبل اجتماع للبرلمان الصوري، سيضم مئات من القادة والأعضاء رغم جائحة فيروس كورونا.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، في تقرير إن التدريب المحدود شمل وحدات المشاة التي أطلقت قذائف المورتر على أهداف، وهو الأحدث في تدريبات للجيش الكوري الشمالية تجرى منذ شهر. وأوضحت أن تلك المناورات تأتي «لتعزيز قدرات البلاد الدفاعية» وأضافت الوكالة، أن «روح الحماسة العالية تسود جميع الوحدات الفرعية ورجال المدفعية وهم يشاركون في تدريب إطلاق النار بتوجيه مباشر من الزعيم الأعلى».

ومن المقرر أن يعقد مجلس الشعب الأعلى اجتماعه السنوي في وقت لاحق. وعندما تم الإعلان عن الاجتماع البرلماني الشهر الماضي، قال مراقبون دوليون إنه مؤشر على ثقة حكومة كيم في أن بوسعها جمع مئات من قادة البلاد في مكان واحد على الرغم من الوباء.

وتضمنت بعض التدريبات السابقة صواريخ باليستية قصيرة المدى، ومضت قدماً على الرغم من الإجراءات الصارمة التي اتخذتها الدولة لمنع تفشي فيروس «كورونا».

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وقالت وزارة الخزانة الأمريكية أمس الأول، إنها راجعت وحدثت لوائحها بشأن العقوبات المفروضة على بيونج يانج، لإدراج الأحكام ذات الصلة في قانون تفويض الدفاع الوطني الأخير. وتسمح اللوائح المعدلة لوزير الخزانة بفرض عقوبات على المؤسسات المالية في الخارج التي تقدم عن علم خدمات مالية كبيرة للكيانات الخاضعة للعقوبات على كوريا الشمالية.

وتواصل بيونج يانج تنفيذ تجاربها الصاروخية والباليستية رغم العقوبات الدولية المفروضة عليها، إذ نفذت خلال الشهر الماضي أربع تجارب أطلقت خلالها قذائف يرجح أنها صواريخ باليستية سقطت في بحر اليابان، ما تسبب في انتقادات من المجتمع الدولي أبرزها من جارتها الجنوبية، واليابان والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وتأتي هذه التجارب على خلفية مأزق دبلوماسي كامل بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة حول الملف النووي، وبينما عرضت الولايات المتحدة على بيونج يانج مساعدتها لمكافحة الوباء.

وتوقفت المحادثات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة منذ انهيار قمة ثانية في هانوي العام الماضي بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الكوري، على خلفية تخفيف العقوبات وما يمكن لبيونج يانج أن تقدمه من تنازلات بالمقابل.

ومذاك، عادت كوريا الشمالية عن وقف التجارب النووية والصواريخ الباليستية العابرة للقارات، وقالت إنها لن تستأنف المحادثات ما لم تلبّ واشنطن أولاً مطالبها بالكامل.(وكالات)