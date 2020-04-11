برديائف.. فيلسوف شاهد على الكوارث

ثمة أنواع متعددة من كتب الترجمة الذاتية، فهناك أولا «اليوميات» وتكتب عاماً بعد عام، ويوماً إثر يوم، وتمثل شكلاً متحرراً من أشكال الأدب، ومن الأمثلة البارزة عليها يوميات أندريه جيد، و«الاعترافات» للقديس «أوغسطين» و«جان جاك روسو»، وهناك الذكريات المأخوذة من موضوعات تاريخية، وأخيراً «الترجمة الذاتية»، التي تعيد رواية حدث داخلي أو خارجي، وهذه الأنماط جميعاً تحقق تسجيلاً للماضي أو تلخيصاً له بدقة وصراحة، تترددان بين الزيادة والنقصان، والأفكار والمشاعر التي يعبر عنها الكاتب.

لا ينتمي كتاب «الحلم والواقع» للفيلسوف الروسي نيقولاي برديائف، ترجمة فؤاد كامل، إلى نمط من تلك الأنماط، كما يوضح المؤلف، الذي يشير إلى أنه لم يحتفظ قط بدفتر يسجل فيه يومياته، يقول: كما لا أنوي الاعتراف بأفعالي ومساوئي على ملأ من الناس، ولا أريد كتابة ذكريات عن الأحداث التي عبرت مجرى حياتي، أو بالأحرى ليس ذلك موضع اهتمامي الرئيسي، بل إنني لا أرمي إلى كتابة ترجمة ذاتية بالمعنى الشائع لهذه الكلمة، أو سرد قصة حياتي بترتيبها الزمني، ولما كان كتابي «ترجمة ذاتية» من حيث الطابع، فإنه يمكن أن يوصف بأنه ترجمة ذاتية فلسفية أو «تاريخ للروح ومعرفة الذات».

يؤكد المؤلف أنه لا يمكن أن يظل تذكر الماضي موقفاً سلبياً، كما لا يمكن أن يكون مجرد تسجيل موضوعي للحوادث الماضية، فليس غريباً أن ينظر الناس إلى التراجم الذاتية باعتبارها تفتقر إلى الصراحة، غير أنه لا مفر للذاكرة من أن تكون إيجابية، إذ تتسم بأنها تنطوي على قوة خلاقة تعمل على تغيير الأشياء، وبالتالي التحيز، الذاكرة انتقائية، فهي تنتقي أو تختار أشياء معينة، وتترك أشياء أخرى للنسيان، سواء شعرت بذلك أم لا، وقد كتب «جيته» كتاباً عن نفسه يحمل عنوان «الشعر والحقيقة»، وهذا الكتاب لا يتضمن تسجيلاً فعلياً لحياته فحسب، بل يعكس أيضاً خيال الشاعر المبدع، لكن كتاب «برديائف» لا يحتوي على مادة خيالية، وإنما يعكس عملية من النشاط الإدراكي، ومحاولة للكشف عن المعنى في حياة الفيلسوف الروسي الكبير.

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مثل هذه العملية الإدراكية ليست مجرد تذكر أو تلخيص للماضي، وإنما هي فعل خلاق يضطلع به في لحظة الكتابة، وتتحدد قيمة هذا الفعل وفقاً للدرجة التي يعلو فيها على الزمان ليتحد بالزمان الوجودي أي بالأبدية، وهذا الكتاب يدور بلا مواربة حول الذات، غير أن مركزية الذات هنا، تجعل الفيلسوف يضع نفسه وحياته موضع الاتهام، فهو يجعلهما موضوعاً لبحث نقدي. يقول: «أنا لا أريد أن أعرض روحي عارية، أو أن أغسل ثيابي الداخلية على ملأ من الناس، فهذا الكتاب فلسفي في تصوره، وهو موقوف على مشكلات الفلسفة، مهتم بمعرفة الذات، والمرء بحاجة إلى فهم نفسه، والكشف عن صورته الخاصة ومصيره النهائي».

يقول برديائف: «كان من نصيبي أن أحيا في عصر الكوارث بالنسبة لوطني وبالنسبة للعالم أجمع، وأمام ناظري تداعت عوالم قديمة، ونهضت عوالم جديدة، فكنت قادراً على ملاحظة التقلبات غير المألوفة التي طرأت على مصير الإنسان، وقد شاهدت أناساً يتحولون بتأثير تجاربهم، ورأيتهم يتكيفون ويخونون أنفسهم في سياق تلك التجارب، وربما كانت هذه الخيانة هي أشق ما يمكن أن يحتمله الإنسان في حياته».

من المألوف أن ننظر إلى العصور المزدحمة بالأحداث والتغيرات على أنها شائقة مثيرة، والواقع أنها تجلب العذاب للكائنات الإنسانية الفردية ولأجيال بأكملها، والتاريخ لا يترك الإنسان، ولا يعبأ به في الوقت نفسه، وقد عاش المؤلف ثلاث حروب، منها حربان عالميتان، وعاش ثورتين في روسيا، هما ثورة 1905 و1917، كما حضر حركة النهضة الروحية في روسيا في مستهل القرن العشرين، وعاش مرحلة الانقلابات التي حدثت في أوروبا الوسطى، وسقوط فرنسا والاحتلال النازي لها، كما عاش في المنفى.