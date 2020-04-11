ليبيا.. استئناف العمل بمستشفى لمرضى كورونا في طرابلس

وليد عبد الله/ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق الليبية، الجمعة، استئناف العمل في "مستشفى الخضراء"، بطرابلس، المخصص لمصابي فيروس كورونا، بعد تعليقه ليوم واحد، نتيجة قصفه من ميليشيا خليفة حفتر.

وقالت الوزارة، في بيان نشرته عبر صفحتها على "فيسبوك"، إن "استئناف العمل في المستشفى جاء نظرا للأزمة التي عصفت بالأنظمة الصحية بالعالم على إثر تفشي وباء كورونا، وتسجيل إصابات في ليبيا".

ودعت جميع العاملين في المستشفى إلى ضرورة العودة لممارسة أعمالهم فيه.

والخميس، أعلنت وزارة الصحة، في بيان، تعليق العمل في مستشفى "الخضراء" العام، بعد قصفه 3 مرات خلال 72 ساعة فقط، من قبل ميليشيا حفتر.

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وأوضحت أن القصف دمر مخزنا للأدوية وحجرة للعمليات وأقساما أخرى.

وحتى الجمعة، سجلت ليبيا 24 إصابة بكورونا، بحسب بيانات وزارة الصحة.

ومن خلال استهداف البنى التحتية، تسعى ميليشيا حفتر - وفق مراقبين - للضغط على قوات "الوفاق" التي باتت تحرز تفوقا عسكريا في محاور مختلفة من طرابلس ومحيطها.

ورغم إعلان ميليشيا حفتر الموافقة على هدنة إنسانية للتركيز على جهود مكافحة كورونا، إلا أنها تواصل خرق التزاماتها بقصف مواقع مختلفة في طرابلس.

وردا على الانتهاكات المستمرة، أعلنت حكومة الوفاق مؤخرا انطلاق عملية "عاصفة السلام" العسكرية ضد ميليشيا حفتر.

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