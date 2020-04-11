الجيش اليمني والحوثيون يتبادلون الاتهامات بـ"خرق الهدنة"

مبارك محمد - عزيز الأحمدي / الخليج 365

تبادل الجيش اليمني وجماعة "الحوثي"، الجمعة، الاتهامات بشأن خرق وقف إطلاق النار الذي بدأ سريانه، الخميس.

وكان التحالف العربي بقيادة السعودية، قد أعلن وقف إطلاق النار من طرف واحد، لمدة أسبوعين "قابلة للتمديد"، ابتداءً من صباح الخميس.

جاء إعلان التحالف بعد ساعات من بدء الجيش اليمني عملية عسكرية واسعة بمحافظة الجوف، استعاد فيها مواقع من أيدي الحوثيين بينها معسكر ”لبنات" الإستراتيجي شرق مدينة الحزم، لتعلن الحكومة بعد ذلك التزامها الكامل بالهدنة.

وقال الناطق باسم القوات اليمنية، عبده مجلي، في تصريح لموقع "سبتمبر نت" (تابع لوزارة الدفاع)، إن "المليشيا الحوثية المدعومة من إيران ارتكبت خلال الـ 24 ساعة الماضية أكثر من 74 خرقا واعتداء على مواقع الجيش الوطني في مختلف الجبهات".

وأشار إلى أن "الخروقات تنوعت بين الهجوم والتعزيزات واستهداف مواقع الجيش بالصواريخ والمدفعية وإطلاق الطائرات المسيرة وزراعة الألغام".

ولفت إلى أن "خروقات الحوثيين على مواقع وقوات الجيش في محافظة مأرب بلغت عدد 20 خرقاً واعتداء؛ فيما بلغت الخروقات في محافظتي صنعاء والبيضاء 21 خارقا، وفي محافظتي الجوف وصعدة 11 خرقا و17 خرقا في محافظات تعز والضالع وأبين و8 في محافظة حجة".

وفي وقت سابق الجمعة، أعلن ناطق محور الجوف العسكري ربيع القرشي، أسر قيادي حوثي، مع فريق هندسي متخصص بزراعة الألغام بمحافظة الجوف (شمال).

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وأوضح القرشي في تغريدة على حسابه بـ"تويتر أن "الجيش ألقى القبض على مشرف حوثي برفقه فريق هندسي أثناء محاولتهم التسلل إلى المناطق المحررة بمنطقة الخسف التابعة لمدينة الحزم مركز المحافظة لزراعة الألغام فيها".

وأفاد بأن "الجيش عثر على أكثر من 10 عبوات ناسفة، بحوزة الفريق كان يسعى لزراعتها”.

من جانبها، اتهمت جماعة الحوثي، القوات الحكومية والتحالف بقيادة السعودية بمحافظة الحديدة، بارتكاب 99 خرقاً خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفق وسبأ التابعة للحوثيين.

وقال الناطق باسم الجماعة يحيى سريع، إن "من بين الخروقات تحليق طائرة حربية في أجواء مدينة حيس، وست طائرات تجسسية، و17 خرقاً بقصف مدفعي وصاروخي بـ 78 قذيفة وصاروخاً و74 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة".

وأشار إلى أن "عناصر الحوثي كسروا ثلاثة زحوفات في جبهة قانية والجريبات وناطع بمحافظة البيضاء، وزحفين بمديرية صرواح بمحافظة مأرب، وزحف في منطقة الضباب بتعز".

وفي وقت سابق اليوم اتهم الحوثيون، التحالف العربي بشن 8 غارات جوية على محافظتي حجة والجوف شمالي البلاد.

وكان الناطق باسم الحوثيين محمد عبد السلام، قد اعتبر في تصريحات متلفزة عقب إعلان التحالف للهدنة، أنها "مناورة سياسية وإعلامية تهدف للتخريب على الرؤية التي قدمها الحوثيون إلى الأمم المتحدة بشأن الحل".

وسجل اليمن صباح الجمعة أول إصابة بكورونا في محافظة حضرموت (شرق)، في الوقت الذي يعاني فيه البلد من انهيار شبه تام في كافة القطاعات، لاسيما القطاع الصحي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.