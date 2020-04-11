تشاووش أوغلو يشكر تركمان العراق

أنقرة / الخليج 365

شكر وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، المكون التركماني في العراق، على ما قدموه من مساعدة للمواطنين الأتراك العائدين إلى بلادهم.

ونشر تشاووش أوغلو عبر حسابه على "تويتر"، الجمعة، مقطع فيديو يظهر عددا من تركمان العراق وهم يودعون مواطنين أتراكا عائدين إلى بلادهم بالحافلات، ويكرمونهم بمواد غذائية تحضيرا لسفرهم.

ولفت الوزير التركي إلى اقتسام تركمان العراق خبزهم مع الأتراك، مضيفا "فخورون بإخوتنا التركمان، والروابط التي تجمعنا لن تنقطع أبدا".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.