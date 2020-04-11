موريتانيا ترحب بهدنة التحالف: خطوة لإنهاء معاناة اليمنيين

محمد البكاي / الخليج 365

دعت موريتانيا، الجمعة، أطراف الأزمة اليمنية إلى اتخاذ خطوة وقف إطلاق النار منطلقا لحوار عادل، ينهي معاناة الشعب ويحفظ للبلاد وحدتها وسيادتها.

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية، غداة دخول هدنة من طرف واحد أعلنها التحالف العربي، حيز التنفيذ، فيما لا يزال عدد من جبهات القتال يشهد معارك متقطعة بين القوات الحكومية والحوثيين.

وقالت الخارجية الموريتانية، إن بلادها "تلقت بارتياح كبير إعلان تحالف دعم الشرعية باليمن، بقيادة السعودية، عن وقف إطلاق النار بجميع مناطق العمليات على مدى أسبوعين".

ودعت إلى "اتخاذ (الهدنة الأحادية) منطلقا لحوار جاد يفضي إلى حل عادل ودائم ينهي معاناة الشعب اليمني، ويحفظ لليمن وحدته وسيادته، ولبلدان الجوار أمنها واستقرارها".

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وتابعت: "موريتانيا إذ تقدر حساسية الظرفية العالمية التي يأتي فيها الإعلان، لتدعو الأطراف كافة إلى احترام وقف إطلاق النار".

والأربعاء، أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، وقف إطلاق نار في اليمن من جانب واحد لأسبوعين "قابلة للتمديد"، لمواجهة مخاطر كورونا، واستجابت الحكومة اليمنية للهدنة، التي حظيت بترحيب إقليمي ودولي.



وظهر الخميس، دخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، لكن قوات الحكومة اتهمت الحوثيين بخرق الاتفاق والاعتداء على مواقعها، رغم أن الحوثيين لم يعلنوا موافقتهم على الهدنة.

واعتبر الناطق باسم الحوثيين محمد عبد السلام، في تصريحات متلفزة، أن الهدنة "مناورة سياسية وإعلامية تهدف للتخريب على الرؤية التي قدمها الحوثيون إلى الأمم المتحدة بشأن الحل".

وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت الحكومة تسجيل أول إصابة بكورونا في مدينة الشحر، بمحافظة حضرموت (شرق).

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