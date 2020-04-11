"أفريكوم" تعلن مقتل 11 من "الشباب" بغارتين جنوبي الصومال

مقديشو/ الخليج 365

أعلنت القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا "أفريكوم"، الجمعة، مقتل 11 من مسلحي حركة "الشباب"، في غارتين جويتين نفذتهما جنوبي الصومال.

وقالت "أفريكوم" في بيان، إنها نفذت بالتنسيق مع الحكومة الصومالية، غارتين في منطقة "كوبان" ومدينة "جليب" بإقليم جوبا الوسطى (جنوب).

وأوضحت أن الغارة الأولى استهدفت عناصر من حركة "الشباب" كانوا يشتبكون مع القوات الحكومية الصومالية في منطقة "كوبان"، ما أدى لمقتل 10 من مسلحي الحركة.

فيما استهدفت الغارة الثانية مدينة "جليب"، وأسفرت عن مقتل مسلح واحد من الحركة.

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ونقل البيان عن الجنرال ميغيل كاستيلانوس، نائب مدير العمليات في "أفريكوم"، قوله: "سنواصل توفير الدعم البناء للمكاسب التي يحققها شركاؤنا بالصومال".

وأضاف كاستيلانوس أن "القوات الحكومية والإفريقية ستواصل ضرب حركة الشباب الإرهابية، ما سيؤثر سلبا على تحركاتها".

وخلال الفترة الأخيرة، ضاعفت "أفريكوم" من غاراتها الجوية في الصومال؛ حيث نفذت في الشهور الثلاثة الماضية فقط أكثر من 24 غارة جوية، بينما نفذت في 2019 نحو 64 غارة جوية.

ومنذ سنوات، يخوض الصومال حربا ضد "الشباب" التي تأسست مطلع 2004، وهي حركة مسلحة تتبع فكريا تنظيم "القاعدة"، وتبنت العديد من العمليات الإرهابية التي أودت بحياة المئات.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.