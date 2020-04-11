كورونا الإمارات.. وفاتان ترفعان الإجمالي إلى 16

أبو ظبي / الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، الجمعة، تسجيل وفاتين بفيروس "كورونا" مما يرفع الإجمالي بالبلاد إلى 16.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن "حالتي الوفاة تعود لمصابين من الجنسية الآسيوية، كانا يعانيان من أمراض مزمنة".

وأضافت أنه تم "تسجيل 370 إصابة جديدة بكورونا من جنسيات مختلفة، ليبلغ مجموع الحالات المسجلة في الإمارات 3360".

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ولفتت إلى "شفاء 150 حالة جديدة وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء من كورونا 418".

وحالات التعافي والوفاة محسوبة ضمن إجمالي الإصابات.

وحتى مساء الجمعة، بلغ عدد مصابي كورونا حول العالم قرابة مليون و680 ألفا، توفي منهم نحو 102 ألف، فيما تعافى حوالي 373 ألفا، بحسب موقع "Worldometer".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.