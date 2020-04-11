مصر تسجل 95 إصابة جديدة بفيروس كورونا و17 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية اليوم عن تسجيل 95 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 17 حالة . وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزراة الدكتور خالد مجاهد، في بيان أن إجمالي العدد الذي سجل في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم بلغ 1794 حالة من بينها 384 حالة شفيت وخرجت من مستشفى العزل، و 135 حالة وفاة . انشر الخبر :

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