أرامكو تعلن الأسعار الشهرية للوقود لشهر أبريل

أعلنت “أرامكو السعودية” المراجعة الدورية لأسعار البنزين، وأوضحت أن أسعار شهر أبريل الحالي هي على النحو الآتي:

بنزين 91: 1.31 ريال لكل لتر

بنزين 95: 1.47 ريال لكل لتر.

يُشار إلى أن أسعار البنزين سجلت انخفاضًا مقارنة بأسعار الشهر الماضي. انشر الخبر :

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