شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تدعم اليمن بـ25 مليون دولار لمواجهة وباء كورونا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض: خصصت المملكة، مبلغ 25 مليون دولار؛ لدعم جهود الحكومة اليمنية في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد. وتأتي تلك الخطوة إضافة إلى 500 مليون دولار أخرى أسهمت بها المملكة لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن، وذلك لعام 2020؛ في ضوء الدور الإنساني، وضمن مواقف المملكة الأخوية مع الدولة الشقيقة.

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