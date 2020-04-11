محمد بن زايد يبحث "تطوير العلاقات" مع رئيس الوزراء الإثيوبي

وناقش الجانبان -خلال اتصال هاتفي- تطورات انتشار فيروس كورونا" وتداعياته على المستويات كافة، وتناول الاتصال الإجراءات التي تتخذها دولة الإمارات وجمهورية إثيوبيا وآليات تعاملهما مع تحدي انتشار الفيروس وسبل تعزيز التعاون والتنسيق بينهما في هذا الشأن.

وفي تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر"، قال ولي عهد أبو ظبي: "بحثت هاتفيًا مع الصديق الدكتور آبي أحمد رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا .. العلاقات الثنائية وسبل تطويرها إضافة الى الجهود المشتركة في مكافحة انتشار فيروس " كورونا " واحتواء تداعياته".

وأعلنت دولة الإمارات العربية تسجيل 370 إصابة جديدة بفيروس كورونا من ليبلغ مجموع حالات الإصابة المسجلة 3360 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة الإماراتية في بيان مساء اليوم الجمعة وفاة حالتين، ليبلغ إجمالي الوفيات 16 حالة، بينما بلغ مجموع حالات الشفاء 418.

وكان مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، أعلن يوم الأربعاء، فرض حالة الطوارئ في البلاد لمواجهة تفشي فيروس "كورونا"، داعين أحمد المواطنين إلى اتباع الإجراءات، التي ستصدر لتحديد حالة الشركات المملوكة للدولة.