الحوثيون يعلنون إسقاط طائرة استطلاع للتحالف غربي صعدة

القاهرة - سبوتنيك. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تديرها "أنصار الله" في صنعاء، أن "الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط طائرة تجسسية تابعة للتحالف أثناء تنفيذها مهام عدائية في أجواء مديرية رازح (غربي صعدة)".
© REUTERS / Fawaz Salman
في سياق آخر، اتهمت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله"، الجيش السعودي بشن قصف بالأسلحة الثقيلة على مناطق متفرقة في مديرية رازح الواقعة على الشريط الحدودي غرب صعدة.
كان تحالف دعم الشرعية قد أعلن في وقت سابق، الوقف الشامل لإطلاق النار في اليمن، على أن يبدأ من منتصف نهار الخميس.
وأوضح التحالف أن الوقف الشامل لإطلاق النار، سيكون لمدة أسبوعين، وتابعت قوات التحالف: "وقف النار يعكس الجدية والرغبة في تخفيف معاناة الشعب اليمني".
وأشارت قوات التحالف إلى أن وقف إطلاق النار يأتي لمواجهة تبعات تفشي فيروس كورونا المستجد، وأنه يأتي قبولا للدعوة التي وجهها أمين عام الأمم المتحدة.
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