السعودية تؤكد استمرار تعليق الصلاة في المساجد في شهر رمضان... فيديو

وقال وكيل الوزارة، الدكتور محمد العقيل، في مداخلة هاتفية مع برنامج "كلنا مسؤول" المذاع على التلفزيون السعودي الرسمي، إن "قرار التعليق لمنع انتقال الفيروس التاجي بين المصلين سوف يستمر حتى في شهر رمضان، ما لم يصدر قرارا من الجهات المعنية بخلاف هذا".

وبشأن سريان القرار على أداء صلاة التراويح في المسجد الحرام، أوضح وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام أحمد المنصوري في اتصال هاتفي بالبرنامج، أن "هناك لجنة عليا تقوم بتقييم جميع الإجراءات والخطوات المتخذة للحد من تفشي فيروس كورونا"، لافتا إلى أن "التنفيذ سيتم على ضوء ما ينتج عن اللجنة من توصيات من خلال تقييم الوضع العام".

وأعلنت السعودية في منتصف مارس/ آذار تعليق الصلاة في جميع المساجد والاكتفاء برفع الأذان على خلفية انتشار فيروس "كورونا" التاجي.

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كما قررت السلطات السعودية في 19 مارس/ آذار تعليق دخول الحرمين في مكة والمدينة للصلاة، خاصة يوم الجمعة بسبب مخاوف من فيروس كورونا.

وسجلت وزارة الصحة السعودية، اليوم الجمعة، 3 وفيات و364 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، خلال الـ 24 الساعة الماضية.

وأضاف متحدث الوزارة الدكتور محمد العبد العالي، خلال المؤتمر الصحفي الدوري للحديث عن آخر مستجدات فيروس كورونا أن إجمالي الحالات المصابة في المملكة وصل إلى 3651 حالة حتى الآن، وإجمالي الوفيات 47 حالة.

وأكد العبد العالي أن الحالات النشطة التي لا تزال تتلقى الرعاية الطبية والمتابعة الصحية بلغ 2919 حالة، مجددا الدعوة لعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة.

وأشار إلى تسجيل 19 حالة تعافٍ جديدة ليرتفع عدد حالات التعافي إلى 685 حالة، فيما بلغ إجمالي عدد حالات الوفاة منذ ظهور المرض إلى 47 حالة.