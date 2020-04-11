البحرين تنظم حملات لفحص العمالة الوافدة احترازيا

وأعلنت وزارة الصحة عن قيام الوحدات المتنقلة ضمن حملة استباقية وبدعم من الشرطة بفحص العمالة الوافدة في مساكنهم في عدة مناطق ضمن الإجراءات الاحترازية لضمان صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.
وأظهرت إحصائيات وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصبح إجمالي الحالات القائمة 380 حالة، في حين تم تسجيل تعافي 9 حالات إضافية من وخروجهم من مراكز العلاج والعزل.
وبلغ إجمالي حالات الإصابة المؤكدة في البلاد 913، بينما بلغت حالات التعافي 530 حالة.
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