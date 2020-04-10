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السعودية تخفض أسعار البنزين في الداخل

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وأشارت أرامكو في بيان منشور على الموقع الرسمي الخاص بها، إن الأسعار الجديدة للبنزين، تأتي ضمن النشرة الشهرية لمراجعة أسعار الوقود في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي.

Youtub/qpldvf

ومن المقرر أن تبدأ أرامكو تطبيق الأسعار الجديدة بدءا من غدا السبت 11 أبريل.

وجاءت أسعار البنزين الجديدة على النحو التالي:

بنزين 95: 1.47 ريال سعودي لكل لتر.

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 بنزين 91: 1.31 ريال سعودي لكل لتر.

وقالت أرامكو إن الأسعار المحلية للبنزين في الأسواق ، قابلة للتغيير، وفقا لتغيرات أسعار التصدير من السعودية إلى الأسواق العالمية.

وكانت أرامكو قد سعرت  لتر بنزين 91 في شهر مارس/آذار الماضي بـ1.55 ريال لكل لتر بنزين، وبنزين 95 بـ2.05 ريال لكل لتر بنزين.

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