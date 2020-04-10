شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة التونسية تسجل 28 إصابة جديدة بفيروس كورونا والحصيلة ترتفع إلى 671 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت تونس، اليوم الجمعة، 28 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي المصابين إلى 671 حالة إصابة.

وقالت وزارة الصحة التونسية إنها سجلت 37 تحليلا إيجابيا بفيروس كورونا، 9 منها حالات إصابة سابقة لا تزال حاملة للفيروس و28 حالة إصابة جديدة، ليصبح العدد الإجمالى للمصابين بهذا الفيروس، وذلك بعد التثبت من المعطيات وتحيينها، 671 حالة مؤكدة من بين 10087 تحليلا إجماليا، تتوزع على 22 ولاية، و25 حالة وفاة.

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وقالت الوزارة إنه فى إطار المتابعة الحينية للوافدين تم إلى حدّ اليوم، إخضاع 19414 شخصا للحجر الصحى الذاتى، 19266 منهم أتموا فترة المراقبة الصحية و308 ما زالوا تحت الحجر الصحي والمراقبة الصحية اليومية، كما وقع إخضاع حوالي 3000 شخصا من بين المخالطين للحالات المؤكدة للحجر الصحي الذاتي.

وأكدت وزارة الصحة التونسية أن التحاليل المخبرية تجرى بالأساس للحالات المشتبهة والمحتمل إصابتها بالمرض حسب تعريف الحالة المعتمد حاليا، مشيرة إلى أن هذا التطور في الوضع الوبائي ينبئ بمزيد انتشار المرض خلال الأسابيع القادمة طالما أن الإجراءات التي أكدت الوزارة على وجوب الالتزام بها، لم يقع احترامها في عديد المناسبات بكثير من المناطق.

ودعت وزارة الصحة التونسية، بكل إلحاح، كافة المواطنين للالتزام الكامل باحترام القانون وكل الإجراءات المتخذة من قبل السلطات في هذا الصدد وخاصة منها إيواء المصابين بالمستشفيات ومراكز الإيواء وذلك لاحتواء المرض والحد من انتشاره.