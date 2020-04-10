شكرا لقرائتكم خبر عن سعد الحريرى: حكومة حسان دياب تتجه بلبنان نحو خطة انتحار اقتصادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس الحكومة اللبنانية السابق وزعيم تيار المستقبل، سعد الحريري، إنه ‏منذ تشكيل حكومة حسان دياب، وهي تعد اللبنانيين والعالم بخطة إنقاذ اقتصادي، وبناء عليه قررنا فترة سماح بانتظار أن نحكم على الخطة الموعودة، لكن يبدو أنها تتجه إلى خطة انتحار اقتصادي، مبنية على مصادرة أموال اللبنانيين المودعة في المصارف.

وأضاف الحريري، في تغريدة عبر تويتر، أن فترة السماح التي أعطيناها لا تعني باي شكل من الأشكال السماح للحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة حسان دياب ومن يقف خلفها تغيير طبيعة نظامنا الاقتصادي المصان بالدستور أو وضع اليد على جنى أعمار الناس، لتعفي الدولة نفسها من أي مساهمة في الجهد المطلوب من الجميع.

وتابع الحريرى: "سيكون لنا قريبا كلام آخر، إذا لم يتم تدارك الأمر."

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