أولى الأخبار هي تماثل مسؤول في شرطة محافظة النجف، مدير قسم مكافحة المتفجرات المقدم محمد كريم كاظم، للشفاء التام من فيروس كورونا. وثاني الأخبار هو إجراء قسم النسائية والتوليد في مدينة الطب في بغداد ثلاث عمليات قيصرية لحوامل مشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا. وتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية بالتعامل مع هذه الحالات وإجراء العملية لغرض إنقاذ حياة الأم والطفل. فيما شهدت مستشفى البصرة التعليمي عملية ولادة لطفل يشتبه إصابة والدته بفيروس كورونا، حيث نجح فريق طبي متميز بأجراء ولادة طبيعية لمريضة حامل في الشهر الثامن لديها أعراض اشتباه إصابتها بكورونا وفق الفحص السريري والمفراس. Advertisements وثالث الأخبار السارة هو نجاح كادر طبي عراقي من استئصال ورم سرطاني من ذراع صبي مصاب بفيروس كورونا. وأعلنت وزارة الصحة العراقية ، اليوم الجمعة، تسجيل 47 إصابة جديدة بوباء "كوفيد 19" ووفاة جديدة ليصبح إجمالي عدد الإصابات 1279 إصابة وإجمالي الوفيات 70 . وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/ آذار، مرض فيروس كورونا "جائحة"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أخبار سارة من العراق رغم تسجيل حالات إصابة جديدة بكورونا... صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.