مصر... أسعار جديدة للبنزين

وتقرر تعديل سعر البنزين 95 ليصبح 8.50 جنيه للتر، والبنزين 92 (7.50 جنيه للتر)، والبنزين 82 (6.25 جنيه للتر)، كما تقرر تعديل سعر المازوت للصناعة ليصبح 3900 جنيه/طن، بحسب بوابة "الأهرام" المصرية.

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وسيتم تطبيق العمل بالأسعار الجديدة اعتبارا من الساعة 8 صباح غد السبت الموافق 11 نيسان/ أبريل الجاري، مع ثبات وعدم تغيير باقي أسعار المنتجات البترولية.

وتقضي المعادلة السعرية والمعايير المعلنة لعمل لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في مصر بتعديل الأسعار صعودا وهبوطا بحد أقصى 10% فقط لحماية المستهلكين وموازنة الدولة، وذلك بعد استعراضها متوسطات أسعار الخام العالمية وسعر الصرف للفترة يناير/ كانون الثاني - مارس/ آذار 2020 مقارنة بالفترة أكتوبر/ تشرين الأول - ديسمبر/ كانون الأول 2019،

وجاء تعديل أسعار البترول في مصر، في ضوء الظروف الاستثنائية غير المسبوقة التي تمر بها أسواق النفط العالمية، وكذلك الأوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية نتيجة أزمة فيروس "كورونا" المستجد، كذلك توقع عدم استمرار الانخفاض الحاد في الأسعار العالمية للنفط، بحسب بوابة "الأهرام".

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وكانت، اللجنة المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع بعض المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي قد قررت خلال اجتماعها الأخير المنعقد عقب انتهاء شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، تثبيت سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية عند 6.5 جنيه للتر لبنزين 80 وعند 7.75 جنيه للتر لبنزين 92 وعند 8.75 جنيه للتر لبنزين 95.

وتستهدف آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية تعديل أسعار بيع بعض المنتجات البترولية في السوق المحلية ارتفاعًا وانخفاضًا كل ربع سنة، وفقًا للتطور الذي يحدث لأهم مؤثرين ومحددين لتكلفة إتاحة وبيع المنتجات البترولية في السوق المحلية وهما "السعر العالمي لبرميل خام برنت، وتغير سعر الدولار أمام الجنيه" بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى الثابتة والتي يتم تعديلها خلال شهر سبتمبر من كل عام في ضوء اعتماد ميزانية العام المالي السابق من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات.