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ليبيا ترحل مصريين دخلوها بطرق غير قانونية

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© REUTERS / Ayman Al-Sahili

بنغازي– سبوتنيك. وكشفت السلطات في تصريحات خاصة لوكالة "سبوتنيك" عن ترحيل المهاجرين إلى جمهورية مصر العربية عبر منفذ أمساعد الحدودي.

وقال المكتب الإعلامي لمديرية أمن الجبل الأخضر في مدينة البيضاء إن "الأجهزة الأمنية التابعة لمديرية الأمن بالتعاون مع فرع جهاز مكافحة الجريمة قد تمكنوا من القبض على ما يقارب عن 100 شخص مهاجر غير شرعي أغلبهم من الجنسية المصرية".

وأوضح أن "هذا العدد كان حصيلة عمل لدوريات أمنية طيلة أسبوع على الطريق الصحراوي جنوب مدينة البيضاء"، مؤكداً أن "مديرية أمن الجبل الأخضر اتخذت الإجراءات القانونية حيالهم وتم ترحيلهم".

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