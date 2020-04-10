الأردن: يوم خال من الإصابات لأول مرة منذ تفشي كورونا... والملك يوجه كلمة للمواطنين... فيديو

وقال الملك الأردني في كلمة متلفزة نقلتها وكالة الأنباء الأردنية، موجها حديثه إلى الشعب الأردني: "أنتم كبار لأنكم تحققون الإنجازات العظيمة في أصعب الظروف"، وأضاف: "كبار لأنكم تقدمون أروع صور التضحية والإيثار في وطن كرامة الإنسان فيه فوق كل الاعتبارات".

وقال الملك: "أقف بكل هذه الثقة والقوة والاعتزاز لأن حولي شعبا عظيما شامخا".

وكان وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر، أعلن في بث فيديو من منزله، عدم تسجيل اي إصابات جديدة بفيروس كورونا في المملكة هذا اليوم رغم إجراء حوالي 1500 فحص طبي للكشف عن الفيروس.

وكان الإيجاز الصحفي لوزير الدولة لشؤون الإعلام ووزير الصحة حول مستجدات وباء كورونا، قد أشار إلى وجود التزام كامل من قبل المواطنين بإجراءات الحجر الصحي المطبقة في البلاد.

كما سبق وأعلن التلفزيون الأردني، اليوم الجمعة، أن الوزراء سيدلون ببياناتهم بشأن مستجدات فيروس كورونا من منازلهم.

وأشار التلفزيون الأردني على صفحته الرسمية في "تويتر" إلى أن هذا الإجراء يأتي التزاما بحظر التجوال الشامل في البلاد.