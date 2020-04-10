مباحثات روسية تركية بشأن استقرار الوضع في إدلب

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية:
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هذا وجرت محادثات، في الـ 5 من آذار/ مارس الماضي، بين الرئيسين الروسي والتركي، فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان، بشان تفاقم الوضع في محافظة إدلب السورية. وعقب الاجتماع، تم اعتماد وثيقة مشتركة، أكد الطرفان خلالها من جديد التزامهما بـ "صيغة أستانا" وأعلنا عن تطبيق نظام وقف إطلاق النار بحلول منتصف الليل. بالإضافة إلى ذلك، وافق الطرفان على القيام بدوريات مشتركة على الطريق السريع "إم-4" ذي الأهمية، والذي يخضع معظمه الآن لسيطرة المسلحين.
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