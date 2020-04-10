وزراء الأردن يدلون ببيانات عن مستجدات تفشي كورونا من منازلهم

وأشار التلفزيون الأردني على صفحته الرسمية في "تويتر" إلى أن هذا الإجراء يأتي التزاما بحظر التجول الشامل في البلاد.
ونوه التلفزيون الأردني إلى أن البيان الصحفي اليومي لوزيريّ الدولة لشؤون الإعلام والصحة سيكون مسجلا من المنزل، وسيتم نشره عبر وسائل الإعلام وحسابات رئاسة الوزراء الأردنية على مواقع التواصل الاجتماعي قرابة الساعة السابعة مساء.
وكان رئيس الوزراء وزير الدفاع الأردني عمر الرزاز، أعلن الأربعاء الماضي، تطبيق أمر الدفاع 6.
وكشفت صحف أردنية أن هذا الأمر صادر بموجب قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992، ويهدف إلى حماية حقوق العمال في مختلف القطاعات الاقتصادية في ظل التوجه لتشغيل بعض القطاعات تدريجيا مع استمرار حظر التجول.
قال الرزاز، في تصريحات متلفزة: "إن الأولوية اليوم لصحة المواطن والحفاظ عليها، بحسب التوجيهات الملكية بهذا الخصوص".
وأضاف رئيس الوزراء الأردني: "لا ننعزل عن بعضنا البعض ولا نلجأ للخلاص الفردي ونقف مع بعضنا، نحن اليوم في ظل دولة القانون نسعى فيها لدولة تطبيق القانون على الجميع دون محاباة، نحن في دولة إنتاج ونستفيد من الفرص لحماية الاقتصاد الوطني وصولا إلى التعافي".
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