وزير الصحة الكويتي يطلب من المتعافين من كورونا التبرع بالدم

وقال الصباح عبر تغريدة له عبر موقع التواصل تويتر إنه "ثبت طبياً إيجابية هذا العلاج (ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته)".
وكانت وزارة الصحة الكویتیة قد أعلنت، ظهر الیوم الجمعة، تسجیل 83 حالة إصابة جدیدة بفیروس كورونا المستجد (كوفید - 19) خلال الـ24 الساعة الماضیة.
ونقلت صحيفة "الوطن"، ظهر اليوم الجمعة، على لسان الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكویتیة، عبد الله السند، أنه مع تسجيل 83 إصابة جديدة، يرتفع عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 993.
وقال السند في بیان صحفي إن الحالات ھي (حالتان لمواطنین كویتیین مرتبطتان بالسفر لبريطانيا، وقدما ضمن رحلات الإجلاء الجوي الأخیرة) في حین سجلت 77 حالة مخالطة لحالات تأكدت إصابتھا بالمرض.
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