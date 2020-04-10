دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة إطلاق جالكسي نوت 20 أغسطس المقبل مع كاميرا أمامية أسفل الشاشة (تقرير)

ستحمل سلسلة هواتف جالكسي نوت 20 القادمة أول هاتف في العالم بكاميرا أمامية أسفل الشاشة حيث سيتم إطلاق السلسلة أغسطس المقبل وفقاُ لتقرير الموقع الكوري The Korea Herald.

حيث جاء في التقرير أن أكبر نسخ السلسلة ستأتي بشاشة ضخمة قياس 7 بوصة وهو أكبر من قياس شاشة جالكسي S20 ألترا (6.9 بوصة) بحيث ستحوي الكاميرا الأمامية المخفية تحتها.

ومن الخواص الأخرى التي تحدث عنها الموقع هو تدعيم جالكسي نوت 20 بقلم S Pen جديد ذو ميزات إضافية؛ كما أن الشركة الكورية بدأت بالتجهيز لحدث الإطلاق على أن يكون خلال أغسطس القادم بأعلى تقدير.

مع الترجيح أن يقتصر الحدث على بث مباشر عبر الإنترنت إلا أن القرار النهائي بهذا الخصوص لم يتم حسمه بعد وفقاً للمصدر الذي أكد على أن الشركة لن تؤجل الموعد المزعوم وربما ستقوم بتقديمه ليحل في يونيو بدلاً من أغسطس.

وحسب التسريبات فإن سامسونج قد تطلق أيضاً النسخة الثانية من هاتفها القابل للطي جالكسي فولد 2 مع تحديث على مستوى الكاميرات المضافة وتقليص النتوء الجانبي في الشاشة الداخلة مع توفير شاشة أمامية بقياس أكبر بدلاً من الصغيرة التي كانت في النسخة الأولى من الهاتف.

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كل هذه المعلومات كنا قد تحدثنا عنها من قبل في سياق التسريبات وعلى وحه الخصوص تلك المتعلقة بتقنية الكاميرا الأمامية المخفية تحت الشاشة؛ والتي أرى أنها تقنية غير جاهزة بعد لتكون في سلسلة هواتف رائدة حيث سبق ورأينا نماذج إعلانية من شاومي وأوبو لهواتف بكاميرا تحت الشاشة لكنها غير جاهزة أن تصل ليد المستهلك.

حيث تكمن المعضلة فيها في الدقة وتقديم صور سلفي عالية الوضوح بالمقارنة مع الكاميرا التقليدية وهذا هو التحدي الأكبر في حال تبني سامسونج التقنيةوالمغامرة مع سلسلة جالكسي نوت 20؛ مع الأخذ بعين الاعتبار أن تكون عملية إخفاء الكاميرا بالمعنى الحقيقي؛ وليست عبارة عن تقنية تلاعب في كيفية إبراز ثقب الكاميرا وتضليله أو تكون على شاكلة نموذج ون بلس للكاميرا الخلفية المخفية.

المصدر

The Korea Herald

التدوينة إطلاق جالكسي نوت 20 أغسطس المقبل مع كاميرا أمامية أسفل الشاشة (تقرير) ظهرت أولاً على عالم التقنية.