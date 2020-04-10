دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة فيس بوك تُطلق ميزة الوضع الهادئ لمساعدة المستخدمين على قضاء وقت أقل في التطبيق

© Tech World قدمت بواسطة فيسبوك تُطلق ميزة الوضع الهادئ لمساعدة المستخدمين على قضاء وقت أقل في التطبيق

الوضع الهادئ “Guiet Mode” ميزة جديدة من فيس بوك تتيح للمستخدم جدولة الوقت بعيدًا عن التطبيق وإشعاراته.

أعلنت شركة فيس بوك عن ميزة جديدة في تطبيقها على الهواتف المحمولة لمستخدمي نظامي تشغيل أندرويد و iOS، وقد حملت الميزة اسم “الوضع الهادئ”، وهي محاولة من الشركة لمساعدة المستخدمين على قضاء وقت أقل في التطبيق، وباستخدام هذا الوضع أو هذه الميزة، يمكنك تعيين جدول زمني عندما تريد أن يكون فيسبوك متاحًا وعندما تريد أن يكون التطبيق هادئًا.

وعند تمكين الميزة، سيتم كتم الإشعارات الواردة للتطبيق، فضلًا عن منع المستخدمين من تشغيله، وإذا حاولت فتحه أثناء تمكين الوضع، فستتلقى تذكيرًا مع مؤقت، مع إمكانية اختيار تعطيل أو تجاوز الميزة لمدة 15 دقيقة.

بالإضافة إلى هذه الميزة، أعلنت فيس بوك أيضًا عن توفيرها لإحصاءات استخدام أكثر تفصيلاً، على سبيل المثال، سيتمكن المستخدمين الآن من رؤية التفاصيل لآخر أسبوعين، كذلك الحصول على تفاصيل وقت تشغيل التطبيق خلال النهار والليل.

بدوره، تعتبر فيس بوك هذه الميزات الجديدة كمورد للصحة العقلية لأولئك الذين قد يكافحون من أجل التكيف مع العزلة خلال جائحة فيروس كورونا، وقد أعلنت الشركة أيضًا عن إضافة موارد للصحة العقلية إلى مركز معلومات الفيروسات التاجية، وأنها تبرّعت بقيمة مليوني دولار للمساعدة في الأزمات حول العالم.

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أخيرًا، تقول الشركة عن ميزة الوضع الهادئ أنها ستكون متاحة لجميع مستخدمي نظام تشغيل iOS بحلول شهر مايو القادم، ومن المتوقع أن يتم تشغيلها لجميع مستخدمي النظام الآخر أندرويد بحلول شهر يونيو القادم.

المصدر:

Facebook.

التدوينة فيس بوك تُطلق ميزة الوضع الهادئ لمساعدة المستخدمين على قضاء وقت أقل في التطبيق ظهرت أولاً على عالم التقنية.