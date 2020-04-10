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© alqiyady الاعلان عن Wireless GO White ميكروفون وايرليس من RODE لتصوير المقابلات وتدوين الفيديو
تم توسيع خط ميكروفون RØDE Wireless Go النظام اللاسلكي صغير الحجم والخالي من الضجيج والذي اصبح يتوفر الآن باللون الأبيض بالإضافة إلى GO Interview و Magclip Go التي تساعد على جعل الميكروفون حل سهل التركيب عند تصوير المقابلات، شاهد الفيديو التقديمي للمنتج ثم تابع القراءة…
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يتضمن اصدار White Edition الجديدة جهاز إرسال واستقبال Wireless Go
بالإضافة إلى ميكروفون lavalier المنفصل وواقي الرياح، تضمن الإعلان
أيضًا عن GO Interview وهو ملحق يحول جهاز الإرسال اللاسلكي Go TX
إلى ميكروفون لاسلكي محمول باليد. © alqiyady الاعلان عن Wireless GO White ميكروفون وايرليس من RODE لتصوير المقابلات وتدوين الفيديو
يتم ذلك عن طريق استخدام ميكروفون متعدد الاتجاهات مدمج في TX والذي يتم
وضعه بدقة في الجزء العلوي من GO Interview لكي يصبح بمظهر ميكروفون
تقليدي، الإعلان الثالث هو Magclip Go وهو مشبك مغناطيسي يتيح لك
تركيب وتوصيل جهاز Wireless Go بسرعة على الملابس أو الأسطح. © alqiyady الاعلان عن Wireless GO White ميكروفون وايرليس من RODE لتصوير المقابلات وتدوين الفيديو * نظام RØDE Wireless Go
نظام ذكي جدًا لصانعي الأفلام الذين يبحثون عن نظام لاسلكي بسيط جدًا
وسهل الاستخدام، جهاز الاستقبال وجهازا الإرسال والاستقبال خفيفا الوزن
ويزن كل منهما 31 جرام فقط، يحتوي كلاهما على منفذ قياس 3.5 ملم
للصوت الداخل والخارج. © alqiyady الاعلان عن Wireless GO White ميكروفون وايرليس من RODE لتصوير المقابلات وتدوين الفيديو
يحتوي جهاز استقبال RØDE اللاسلكي Go RX على شاشة LCD صغيرة
توفر المعلومات الأساسية بما في ذلك مستوى الصوت والبطارية والمزامنة،
يحتوي RX أيضًا على زر DB لمستوى صوت من 3 خطوات متوسط ومنخفض
و Full (كامل طاقة 0db). اقرأ ايضاً | نظام Rode Wireless Go ميكروفون لاسلكي لتصوير الفيديو
المشابك الموجودة على ظهر كل وحدة تجعلها سهلة التركيب والإخفاء،
يحتوي كل من TX و RX على بطاريات داخلية مدتها 7 ساعات يتم شحنها
عبر منفذ USB-C بالإضافة إلى منفذ الصوت 3.5 مم، فيما يحتوي جهاز
الإرسال TX أيضًا على ميكروفون مدمج متعدد الاتجاهات، هذا يعني أنه يمكنك
استخدام TX كحزمة لاسلكية وميكروفون لاسلكي مستقل. © alqiyady الاعلان عن Wireless GO White ميكروفون وايرليس من RODE لتصوير المقابلات وتدوين الفيديو * سعر RØDE Wireless Go White Edition
سعر نظام RØDE Wireless Go المبدئي يبلغ 200 دولار أمريكي،
اي ما يعادل: 735 درهم اماراتي / 750 ريال سعودي / 65 دينار كويتي
/ 730 ريال قطري / 3,155 جنيه مصري. © alqiyady الاعلان عن Wireless GO White ميكروفون وايرليس من RODE لتصوير المقابلات وتدوين الفيديو
هذه الميزات بما فيها السعر تجعل من هذا النظام خياراً قوياً لصانعي الأفلام
المبتدئين والمتوسطين الذين يبحثون عن نظام لاسلكي ذو جودة عالية.
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تم نشر هذا المقال على موقع القيادي
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.