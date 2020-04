دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي الاعلان عن Wireless GO White ميكروفون وايرليس من RODE لتصوير المقابلات

© alqiyady الاعلان عن Wireless GO White ميكروفون وايرليس من RODE لتصوير المقابلات وتدوين الفيديو

تم توسيع خط ميكروفون RØDE Wireless Go النظام اللاسلكي صغير الحجم والخالي من الضجيج والذي اصبح يتوفر الآن باللون الأبيض بالإضافة إلى GO Interview و Magclip Go التي تساعد على جعل الميكروفون حل سهل التركيب عند تصوير المقابلات، شاهد الفيديو التقديمي للمنتج ثم تابع القراءة…

إعادة تشغيل الفيديو الإعدادات إيقاف HD HQ SD LO تخطي الإعلان

يتضمن اصدار White Edition الجديدة جهاز إرسال واستقبال Wireless Go

بالإضافة إلى ميكروفون lavalier المنفصل وواقي الرياح، تضمن الإعلان

أيضًا عن GO Interview وهو ملحق يحول جهاز الإرسال اللاسلكي Go TX

إلى ميكروفون لاسلكي محمول باليد. © alqiyady الاعلان عن Wireless GO White ميكروفون وايرليس من RODE لتصوير المقابلات وتدوين الفيديو

يتم ذلك عن طريق استخدام ميكروفون متعدد الاتجاهات مدمج في TX والذي يتم

وضعه بدقة في الجزء العلوي من GO Interview لكي يصبح بمظهر ميكروفون

تقليدي، الإعلان الثالث هو Magclip Go وهو مشبك مغناطيسي يتيح لك

تركيب وتوصيل جهاز Wireless Go بسرعة على الملابس أو الأسطح. © alqiyady الاعلان عن Wireless GO White ميكروفون وايرليس من RODE لتصوير المقابلات وتدوين الفيديو * نظام RØDE Wireless Go

نظام ذكي جدًا لصانعي الأفلام الذين يبحثون عن نظام لاسلكي بسيط جدًا

وسهل الاستخدام، جهاز الاستقبال وجهازا الإرسال والاستقبال خفيفا الوزن

ويزن كل منهما 31 جرام فقط، يحتوي كلاهما على منفذ قياس 3.5 ملم

Advertisements

للصوت الداخل والخارج. © alqiyady الاعلان عن Wireless GO White ميكروفون وايرليس من RODE لتصوير المقابلات وتدوين الفيديو

يحتوي جهاز استقبال RØDE اللاسلكي Go RX على شاشة LCD صغيرة

توفر المعلومات الأساسية بما في ذلك مستوى الصوت والبطارية والمزامنة،

يحتوي RX أيضًا على زر DB لمستوى صوت من 3 خطوات متوسط ​​ومنخفض

و Full (كامل طاقة 0db). اقرأ ايضاً | نظام Rode Wireless Go ميكروفون لاسلكي لتصوير الفيديو

المشابك الموجودة على ظهر كل وحدة تجعلها سهلة التركيب والإخفاء،

يحتوي كل من TX و RX على بطاريات داخلية مدتها 7 ساعات يتم شحنها

عبر منفذ USB-C بالإضافة إلى منفذ الصوت 3.5 مم، فيما يحتوي جهاز

الإرسال TX أيضًا على ميكروفون مدمج متعدد الاتجاهات، هذا يعني أنه يمكنك

استخدام TX كحزمة لاسلكية وميكروفون لاسلكي مستقل. © alqiyady الاعلان عن Wireless GO White ميكروفون وايرليس من RODE لتصوير المقابلات وتدوين الفيديو * سعر RØDE Wireless Go White Edition

سعر نظام RØDE Wireless Go المبدئي يبلغ 200 دولار أمريكي،

اي ما يعادل: 735 درهم اماراتي / 750 ريال سعودي / 65 دينار كويتي

/ 730 ريال قطري / 3,155 جنيه مصري. © alqiyady الاعلان عن Wireless GO White ميكروفون وايرليس من RODE لتصوير المقابلات وتدوين الفيديو

هذه الميزات بما فيها السعر تجعل من هذا النظام خياراً قوياً لصانعي الأفلام

المبتدئين والمتوسطين الذين يبحثون عن نظام لاسلكي ذو جودة عالية.

The post الاعلان عن Wireless GO White ميكروفون وايرليس من RODE لتصوير المقابلات وتدوين الفيديو appeared first on Creative School Arabia.المزيد:

حاسوب شخصي جديد من أسوس لمحبي ألعاب الفيديو: وهذه هي مواصفاته الخارقة

فتح صندوق Fossil Gen 5: ساعة ذكية أنيقة بمواصفات قياسية

MagicBook Pro: فتح صندوق حاسب Honor المحمول وأبرز مواصفاته ومزاياه

تم نشر هذا المقال على موقع القيادي