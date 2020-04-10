شكرا لقرائتكم خبر عن الخرطوم: لا إصابات جديدة بفيروس كورونا فى السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الصحة السودانية، عدم تسجيل حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وقالت وزارة الصحة السودانية، في بيان اليوم الجمعة، إنه حسب التقارير الوبائية للوزارة الصادرة اليوم، فإنه لم يتم تسجيل أية حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بالبلاد ليبقى إجمالي الإصابات 15 حالة مؤكدة، من بينها حالتا وفاة.

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