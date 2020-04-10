"الاحتلال الإسرائيلى" يقمع مسيرة كفر قدوم الأسبوعية وتصيب العشرات بحالات اختناق

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم, مسيرة كفر قدوم الأسبوعية السلمية شرق قلقيلية، مما أدى إلى إصابة عشرات المواطنين الفلسطينيين بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع. وبحسب وكالة أنباء السعودية "واس"، أفاد منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي بأن عشرات جنود الاحتلال اقتحموا القرية وقمعت المشاركين في المسيرة الأسبوعية، وأطلقوا قنابل الغاز المسيل للدموع، والرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط صوب المواطنين، مما أدى إلى إصابة عشرة مواطنين بالاختناق.

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