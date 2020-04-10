شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق النقد يوافق على صرف 743 مليون دولار لتونس لمواجهة آثار كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال مسؤول حكومى تونسى، لرويترز اليوم الجمعة، إن صندوق النقد الدولى وافق على صرف قرض لتونس بقيمة 743 مليون دولار لمواجهة آثار فيروس كورونا.

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وأضاف أن القرض ضمن آلية عاجلة خصصها الصندوق لدعم الدول فى مواجهة الأزمة الناتجة عن الجائحة.