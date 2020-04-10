الثاني في أسبوع.. زلزال بقوة 4.4 درجات جنوبي الأردن

عمان/ ليث الجنيدي / الخليج 365 ضرب زلزال بقوة 4.4 درجات جنوبي الأردن، الجمعة، هو الثاني الذي تشهده المنطقة ذاتها خلال أقل من أسبوع. وأفاد مركز مرصد الزلازل الأردني (حكومي)، في بيان، أن الزلزال وقع في تمام الساعة 19:31 بالتوقيت المحلي (14:31 ت.غ)، وفق وكالة الأنباء الرسمية "بترا". Advertisements وأضاف المركز أن الهزة وقعت على بعد 30 كم غرب مدينة الطفيلة (جنوبا) و20 كم جنوب البحر الميت، على عمق 21 كم. وبين أنه "لم ينتج عنها أية أضرار". والأحد الماضي، وقع زلزال بقوة 4.6 درجات على مقياس ريختر على مسافة 60 كم جنوب مدينة العقبة، جنوبي الأردن، دون وقوع أية خسائر.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.

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