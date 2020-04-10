كورونا مصر.. ارتفاع الإصابات إلى 1794 بينها 135وفاة

إسطنبول / الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة المصرية، مساء الجمعة، ارتفاع وفيات "كورونا" إلى 135 إثر تسجيل 17 حالة.

وقالت الوزارة في بيان، إن عدد الإصابات الجديدة بالفيروس بلغت 95 شخصا، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات 1794 شخصا.



وتعد هذه هي أكبر حصيلة يومية للوفيات منذ الإعلان عن اكتشاف فيروس كورونا بمصر.



Advertisements

وأوضح البيان أن إجمالي الإصابات بينها 135 وفاة و384 متعافيًا.



والأربعاء، أعلنت السلطات المصرية تمديد حظر تجوال ليلي لمدة 15 يومًا آخرين، يبدأ من الثامنة مساءً (18:00 ت.غ) وحتى السادسة صباحًا (4:00 ت.غ) للحد من انتشار "كورونا".

وفي 14 فبراير/شباط الماضي، أعلنت مصر أول إصابة بالفيروس، كما اتخذت إجراءات احترازية للحد من انتشاره، كتعليق الدراسة، ومنع الصلوات وصلاة الجماعة في المساجد، وفرض حظر تجوال جزئي.



وحتى مساء الجمعة، بلغ عدد مصابي كورونا حول العالم نحو مليون و678 ألفا، توفي منهم قرابة 102 ألف، فيما تعافى حوالي 373 ألف.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.