أضرار في ميناء طرابلس إثر قصف لميليشيا حفتر

وليد عبد الله / الخليج 365

أعلنت قوات حكومة "الوفاق الوطني" الليبية، الجمعة، تعرض منشأة في ميناء طرابلس البحري لتدمير كامل؛ إثر تعرضها لقصف من قبل ميليشيا اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

وقال مصطفى المجعي، الناطق باسم المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب"، التابعة لحكومة الوفاق، المعترف بها دوليا، إن "ميناء طرابلس تعرض للقصف فجرا بصواريخ غراد؛ ما أدى لتدمير مبنى وحدة الرقابة على الأغذية والأدوية فيه بالكامل".

وأضاف المجعي، للأناضول، أن "مبنى وحدة الرقابة يعتبر من أهم المرافق الحيوية، لأن الوحدة مسؤولة عن مراقبة البضائع الغذائية والطبية الواردة للميناء".

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والخميس، أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق، في بيان، تعليق العمل في "مستشفى الخضراء"، المخصص لعلاج وعزل مصابي فيروس "كورونا" في طرابلس؛ نتيجة تعرضه للقصف ثلاث مرات خلال 72 ساعة من قبل ميليشيا حفتر.

ومن خلال استهداف البنى التحتية، تسعى ميليشيا حفتر - وفق مراقبين - للضغط على قوات "الوفاق" التي باتت تحرز تفوقا عسكريا في محاور مختلفة من طرابلس ومحيطها.

ورغم إعلان ميليشيا حفتر الموافقة على هدنة إنسانية للتركيز على جهود مكافحة كورونا، إلا أنها تواصل خرق التزاماتها بقصف مواقع مختلفة في طرابلس.

وردا على الانتهاكات المستمرة، أعلنت حكومة الوفاق مؤخرا انطلاق عملية "عاصفة السلام" العسكرية ضد ميليشيا حفتر.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.