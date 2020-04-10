مسؤولة أممية لليمنيين: اتركوا القتال وحاربوا كورونا معا

علي عويضة / الخليج 365

حذرت مسؤولة أممية، الجمعة، من أن ما يواجه اليمن "أمر مخيف" عقب تسجيل أول إصابة بفيروس "كورونا"، مطالبة أطراف الصراع بوقف القتال والتعاون معا بمحاربة الفيروس.

وقالت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية باليمن، ليز غراندي، في بيان، إن "ما خشينا وقوعه على مدار أسابيع، حدث الآن، أصبح فيروس كورونا موجود في اليمن".

وأضافت غراندي أنه "بعد 5 سنوات من الحرب، أصبح الناس في جميع أنحاء البلد في أدنى مستويات المناعة الصحية وفي أعلى مستويات الضعف الشديد".

وتابعت: "ما يواجه اليمن أمرٌ مخيف، فمن المرجح أن يعاني عدد أكبر من الأشخاص الذين يصابون بالعدوى من المرض الشديد أكثر من أي مكان آخر".

وبخصوص وضع القطاع الصحي اليمني، قالت غراندي، إنه "لم تعد تعمل سوى نصف المرافق الصحية فقط، وستكون محاربة هذا الفيروس شديدة الصعوبة، لكنها ضمن أعلى أولوياتنا".

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واعتبرت أن "كورونا أحد أكبر التهديدات التي واجهت اليمن خلال المائة عام الأخيرة".

ودعت أطراف الصراع في البلاد إلى وقف إطلاق النار والبدء بمحاربة "كورونا".

وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت الحكومة اليمنية، تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا، في محافظة حضرموت شرقي البلاد.

ويأتي تسجيل الإصابة في ظل مخاوف من انتشار الفيروس في البلد الذي يعاني الوضع الصحي تدهورا حادا بسبب الحرب التي دخلت عامها السادس بين القوات الحكومية المدعومة سعوديا وجماعة الحوثي المدعومة إيرانيا.

وبحسب الأمم المتحدة، فإن 80 في المائة من السكان في اليمن بحاجة إلى نوع من أنواع المساعدات الإنسانية والحماية، فيما يعاني 7 ملايين شخص من سوء التغذية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.