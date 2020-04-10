كورونا.. 10 وفيات في المغرب ترفع الإجمالي إلى 107

الرباط / تاج الدين العبدلاوي / الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة المغربية، الجمعة، ارتفاع وفيات كورونا إلى 107، إثر تسجيل 10 حالات جديدة.

وقال مدير الأوبئة والأمراض بالوزارة محمد اليوبي، في تصريح صحفي، إن عدد الإصابات بلغ 1448، بعد تسجيل 74 حالة جديدة.

وأوضح اليوبي، أن إجمالي الإصابات بينها 107 وفيات، و122 متعافيا.

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في 3 مارس/ آذار الماضي، أعلنت وزارة الصحة تسجيل أول إصابة بالفيروس في مدينة الدار البيضاء (شمال)، لمواطن كان مقيما في إيطاليا.

وحتى مساء الجمعة، بلغ عدد مصابي كورونا حول العالم نحو مليون و675 ألفا، توفي منهم أكثر من 101 ألف، فيما تعافى قرابة 372 ألفا، بحسب موقع "Worldometer".

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