غريفيث يبعث إلى أطراف الأزمة اليمنية مقترحات أممية للحل

علي عويضة / الخليج 365

قال المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، الجمعة، إنه بعث إلى أطراف الأزمة اليمنية مقترحات أممية للحل.

وأضاف غريفيث، في بيان عبر حسابه على "تويتر"، أنه أرسل "مقترحات محدثة لاتفاق حول وقف إطلاق نار، يشمل عموم اليمن".

وأوضح أن المقترحات تضمنت "الاستئناف العاجل للعملية السياسية"، و"إجراءات اقتصادية وإنسانية لتخفيف معاناة اليمنيين، وبناء الثقة بين الأطراف، ودعم القدرة على مواجهة كورونا".

واعتبر المبعوث الأممي أن المقترحات المقدمة "متوازنة، وتعكس المصالح الأساسية لكل الأطراف إلى أقصى حد ممكن".

وتابع: "كما تمثل (المقترحات) حزمة واقعية وشاملة تمكن اليمن من الابتعاد عن عنف ومعاناة الماضي، واتخاذ خطوة تاريخية نحو السلام".

وحث غريفيث، الأطراف "على قبول المقترحات المقدمة دون تأخير، وعلى بدء العمل معا من خلال عملية سياسية رسمية لإنهاء الحرب بشكل شامل".

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وأكد أن "المجتمع الدولي مستعد لتقديم الدعم والضمانات لتلك العملية".

وأضاف: "لقد أصبح وقف القتال بشكل عاجل أمرا مصيريا وحاسم الأهمية، بعد ظهور أول إصابة بكورونا في اليمن، الجمعة".

وعبر المبعوث الأممي عن شكره لجميع اليمنيين "ممن طالبوا بالسلام علنا في الأسابيع الأخيرة".

وتمنى أن "تستجيب الأطراف لتلك المطالب، وأن تظهر الروح القيادية التي يحتاجها اليمن في تلك المرحلة الحرجة".

تأتي تصريحات غريفيث، غداة دخول هدنة من طرف واحد أعلنها التحالف العربي حيز التنفيذ.

فيما لا تزال عدد من جبهات القتال تشهد معارك متقطعة بين القوات الحكومية والحوثيين.

كما يأتي هذا الإعلان الأممي، بعد ساعات من إعلان اليمن تسجيل أول إصابة بكورونا.

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