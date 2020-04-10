النيابة العامة تحذّر من الترويج لأي منتجات مغشوشة خلال أزمة كورونا

حذّرت النيابة العامة من الترويج لأي منتجات مغشوشة، أو استعمال معلومات دعائية غير صحيحة؛ بغرض التكسب بطريق غير مشروع خلال فترة أزمة كورونا. وقالت النيابة في بيان لها: “يُحظر استغلال الدواعي الناشئة عن البقاء المنزلي لمواجهة كورونا، كنماء وتزايد القوة الشرائية لأي منتجات، في الترويج والدعاية بأي طريقة كانت لمنتجات مغشوشة، أو استعمال معلومات دعائية لها غير صحيحة تكسبًا للواقع بطرق غير مشروعة”. انشر الخبر :

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